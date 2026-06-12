Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son zamanlarda kurul yöneticilerinin ve çalışanlarının isimlerini kullanarak gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları net bir dille uyardı. Kurul, kurum personeli ya da yetkililerinin hiçbir iletişim kanalı üzerinden para, bağış veya maddi bir talepte bulunmasının yasal olarak mümkün olmadığını duyurdu.

SPK tarafından yapılan resmi açıklamada, son dönemde kendilerini kurumsal yöneticiler, kurul çalışanları ya da bu kişilerin yakınları olarak tanıtan art niyetli şahıslara dair şikayetler alındığı belirtildi. Dolandırıcıların, SPK Başkanı da dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin isim ve unvanlarını öne sürerek çeşitli bahanelerle şahıs ve şirketlerden para ya da bağış adı altında maddi kazanç sağlamaya çalıştığı aktarıldı.

"BU GİRİŞİMLERE KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİN"

Kurulun ve personelinin telefon, kısa mesaj, elektronik posta, sosyal medya kanalları ya da iletişim araçları üzerinden para, bağış veya herhangi bir maddi talepte bulunmasının söz konusu olmadığı bildirilen açıklamada, "5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu ve benzeri girişimlere kesinlikle itibar edilmemelidir. Bu tür yöntemlerle mağdur edilen kişiler, yetkili adli mercilere suç duyurusunda bulunabilir ve uğradıkları zararların tazmini konusunda yasal haklarını kullanabilirler." ifadelerine yer verildi.