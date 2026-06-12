Uçak seyahatlerinde koltuk tercihi, yolculuğun kalitesini doğrudan belirleyen kritik faktörlerin başında geliyor.
Sık sık seyahat edenler dikkat: Uçakta o koltuk numarasına asla oturmayın
Deneyimli seyahat uzmanları, uçaklarda konforu en çok baltalayan koltuk numarasını açıkladı. Ne manzara keyfi ne de hareket özgürlüğü sunan bu kör nokta, uzun uçuşları kabusa çeviriyor.Kaynak: Diğer
Sözcü'de yer alan habere göre yıllar boyunca sayısız uçuş gerçekleştirmiş bir seyahat uzmanı, yolcuların kesinlikle tercih etmemesi gereken yerin uçakların orta kısmında yer alan 19E koltuğu olduğunu belirtiyor.
Sık uçan uzmanların da hemfikir olduğu bu nokta, ne pencere kenarının manzarasını ne de koridor koltuğunun hareket özgürlüğünü sunuyor. Konforu ciddi oranda düşüren bu koltuk, aynı zamanda iniş sonrası uçaktan ayrılma süresini de bir hayli uzatıyor.
Uzmanların değerlendirmelerine göre, 19E koltuğu yolcular açısından neredeyse tamamen avantajsız bir konumda bulunuyor.
Uçağın tam orta kombinasyonunda yer alan bu koltuk, ne dışarıyı izleme keyfi yaşatıyor ne de koridor tarafındaki gibi rahatça ayağa kalkma imkanı tanıyor.
Özellikle uzun süreli uçuşlarda hiç tanımadığınız iki kişinin ortasında kalmak dinlenmeyi ve uyumayı neredeyse imkansızlaştırırken, hareket etmek için sürekli yanınızdakilerden izin istemek zorunda kalmak da seyahati fazlasıyla yıpratıcı bir deneyime dönüştürüyor.
Pencere tarafını seçenler dış dünyayı izleme şansı yakalarken, koridor tarafında oturanlar ise diledikleri an serbestçe hareket edebiliyor. Buna karşın orta koltukta kalanlar bu iki konfordan da mahrum kalıyor. İşte bu sebeple, sürekli uçan deneyimli yolcuların büyük kısmı burayı tercih listenin en sonuna koyuyor.
19E koltuğunun yarattığı dezavantajlar, sadece yolculuk esnasındaki konforsuzlukla kalmıyor. Uçağın tam merkezinde bulunması, iniş gerçekleştikten sonra yolcuların tahliye edilme sürecini de ciddi biçimde geciktirebiliyor.
Özellikle ekonomik havayolu firmalarında, körük yerine otobüsle taşıma yapıldığı için uçağın hem ön hem de arka kapıları aynı anda açılıyor. Bu tarz senaryolarda, uçağın tam orta bölümünde kalan yolcular her iki çıkış kapısına da en uzak noktada bulunduklarından, çoğunlukla uçağı en son terk edenler oluyor.
Bir sonraki uçuşuna yetişmek için sınırlı vakti olan seyahat severler adına bu gecikme büyük problemlere zemin hazırlayabiliyor. Uçaktan tahliye edilmenin uzaması, bağlantılı uçuşu yakalama konusunda kritik bir zaman kaybına yol açarak sonraki uçağın kaçırılmasıyla sonuçlanabiliyor.