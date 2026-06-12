Sık sık seyahat edenler dikkat: Uçakta o koltuk numarasına asla oturmayın

Özellikle ekonomik havayolu firmalarında, körük yerine otobüsle taşıma yapıldığı için uçağın hem ön hem de arka kapıları aynı anda açılıyor. Bu tarz senaryolarda, uçağın tam orta bölümünde kalan yolcular her iki çıkış kapısına da en uzak noktada bulunduklarından, çoğunlukla uçağı en son terk edenler oluyor.