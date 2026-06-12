TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler, büyük İstanbul finali öncesi Dominik'teki son eleme gecesiyle nefesleri kesti.
Survivor'da kim elendi? Eleme düellosunu kim kazandı?
Survivor'da büyük İstanbul finali öncesi Dominik’te son eleme heyecanı yaşandı. Güç, denge ve atış performanslarının belirleyici olduğu kritik düelloda yarışmacılar tüm kozlarını paylaştı. Gecenin sonunda bir isim hayallerine veda ederken, finalistler İstanbul yolunda önemli bir engeli daha aştı.Gül Devrim Koyun
11 Haziran Perşembe akşamı yayınlanan son bölümde, İstanbul oyunları öncesindeki bu kritik düelloda yarışmacılar adeta canını dişine taktı.
Güç, denge ve kusursuz atışların kazananı belirlediği gecenin sonunda, büyük finale kısa bir süre kala bir isim adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı.
Peki, 11 Haziran Survivor kim gitti? Dün akşamki nefes kesen düelloyu kim kazandı, Deniz mi yoksa Nefise mi elendi? İşte Survivor'ın son bölümünde yaşananlar...
SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Büyük final öncesinde geri sayımın başladığı yarışmada, bu haftanın eleme potasını Deniz, Nefise, Nagihan ve Sercan oluşturdu.
Toplamda 10 olan yarışmacının potadan kurtulacağı kıran kırana mücadelede tempo bir an olsun düşmedi.
Düellonun ilk turunda parkurda rakiplerine karşı üstünlük sağlayan Nagihan ve Sercan, galibiyetle ayrılarak eleme adaylıklarını düşürmeyi başardı ve derin bir nefes aldı.
İlk tur sonuçlarının ardından kader maçı için finale Deniz ve Nefise kaldı.
11 HAZİRAN SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Dominik'teki son düellonun final eşleşmesinde Deniz ve Nefise karşı karşıya geldi.
Adada kalma ve İstanbul biletini cebine koyma mücadelesinde adeta bir sayı savaşı yaşandı.
Nefeslerin tutulduğu bu tarihi final mücadelesinde Nefise, 10-9'luk skorla kıl payı galip gelerek eleme düellosunu kazanmayı bildi ve Survivor yolculuğuna devam etme hakkı kazandı.
Rakibine mağlup olan Deniz ise elenerek büyük finale çok az bir süre kala Survivor 2026'ya ve şampiyonluk hayallerine veda eden isim oldu.