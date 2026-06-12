Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Akdağ bölgesinde, havaların ısınmasıyla birlikte binlerce uçan böcek aynı anda havalandı.
Ender rastlanan doğa olayı: Vatandaşlar gözlerine inanamadı
Elazığ’da havaların ısınmasıyla binlerce böcek gökyüzünü kapladı, ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı.Kaynak: İHA
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Gökyüzünü kaplayan böcek sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu.
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Yüksek rakımlı bölgede meydana gelen doğa olayı, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Gökyüzünde adeta siyah bir bulut tabakası oluşturan binlerce böcek, bir süre sonra dağıldı.
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Bölgedeki doğal yaşamın bir parçası olan ve sıcaklıkların artmasıyla ortaya çıkan böceklerin oluşturduğu yoğunluk, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Öte yandan, Akdağ’da kaydedilen sıra dışı görüntüler doğaseverlerin de ilgisini çekerken, o anlar Rıdvan Güler isimli vatandaş tarafından anbean görüntülendi.
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