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2026 FIFA Dünya Kupası, Aztek Stadyumu'nda turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan açılış karşılaşmasıyla başladı.

MEKSİKA MAÇA HIZLI BAŞLADI

Maç öncesi düzenlenen şovlarla birlikte tribünde ve sahada renkli görüntülere sahne olan açılış maçına Meksika hızlı bir başlangıç yaptı.

Mücadelenin henüz 9. dakikasında Güney Afrika'nın savunmadan çıkarken kaptırdığı topta Erik Lira'dan aldığı pası düzgün bir vuruşla ağlara gönderen Julian Quinones Meksika'yı 1-0 öne geçirdi.

Bu gol aynı zamanda 2026 Dünya Kupası'nın da ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşmada ilk yarı oyun kontrolünü elinde tutan Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

GÜNEY AFRİKA İKİNCİ YARININ BAŞINDA 10 KİŞİ KALDI

Güney Afrika ikinci yarıda oyuna ortak olmak istese de 49'da Sphephelo Sithole direkt kırmızı kartla oyundan atılarak takımını 10 kişi bıraktı.

JIMENEZ KAFA VURUŞUYLA FARKI İKİYE ÇIKARDI

Bu kırılma anı sonrası Meksika daha da rahatladı ve 67'de yıldız oyuncu Raul Jimenez Roberto Alvarado'nun ortasına yaptığı kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkaran golü attı.

SON BÖLÜMDE İKİ KIRMIZI KART DAHA ÇIKTI

Mücadelede son dakikalara girilirken Themba Zwane, rakibine yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Böylelikle Güney Afrika 84. dakikada sahada 9 kişi kaldı.

Maçın uzatma anlarında ise bu kez mutlak gol pozisyonunu engellediği gerekçesiyle Meksika'da Cesar Montes karşılaşmanın Brezilyalı hakemi Wilton Pereira Sampaio tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.

EV SAHİBİ TURNUVAYA 3 PUANLA BAŞLADI

Toplam 3 kırmızı kartın çıktığı açılış karşılaşmasında Meksika Güney Afrika'yı 2-0 yenerek A Grubu'nda 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

KIRMIZI KARTLAR DAMGA VURDU

2022 Dünya Kupası'nda oynanan 64 maçta toplam 4 kırmızı kart çıkarken 2026 Dünya Kupası'nın ilk maçında 3 kırmızı kart gösterilmesi dikkat çeken bir istatistik oldu.

Ayrıca Dünya Kupası tarihinde 3 direkt kırmızı kart çıkan başka bir açılış maçı da yok.