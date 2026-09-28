Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplam 106 kişi ve kuruluş için yeniden mal varlığı tedbiri kararı alındığı iddia edilmişti.

İddialarda, söz konusu listede Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da bulunduğu aktarılmıştı.

BAŞSAVCILIK KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edilinen bilgiye göre; 106 kişi ve kuruluşun daha önce kaldırılan mal varlığı tedbirlerinin yeniden yürürlüğe konulduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Başsavcılık kaynakları, adli makamlarca bu kişiler ve kuruluşlar hakkında alınmış yeni bir tedbir kararının bulunmadığı belirtildi.