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Kaynak: Haber Merkezi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hürriyet gazetesinin iktidara yakın yazarı Abdulkadir Selvi’nin yatırım fonlarına ilişkin kaleme aldığı yazıda gündeme getirdiği “130 kez uyarı” iddiasına karşı açıklama yaptı.

SPK, 17 Eylül tarihinde yedi portföy yönetim şirketinin yönettiği 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar vermişti. Fonların bir kısmında temerrüt yaşanırken, yaklaşık 500 bin yatırımcının yaşadığı mağduriyetin giderilmesi ve yatırımlarına ilişkin ödemelerin yapılması bekleniyor.

Selvi ise bugünkü yazısında, soruşturmayı yürüten birimlere gönderildiğini belirttiği bir raporda dikkat çekici bir bilgi bulunduğunu öne sürdü. Yazara göre Borsa İstanbul, şüpheli fonlar konusunda 2025 yılından itibaren 130 ayrı uyarı yaptı. Selvi, buna rağmen SPK’nın gerekli adımı atmadığını iddia etti.

Yazısında söz konusu uyarıların neden dikkate alınmadığının açıklanmasını isteyen Selvi, SPK yönetiminin yanı sıra bu süreçte sorumluluğu bulunan kişilerin de belirlenmesi gerektiğini savundu. Selvi ayrıca Borsa İstanbul’dan gelen uyarıların göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

SPK: BİLGİ NOTLARI İDDİA EDİLDİĞİ KADAR DEĞİL

SPK’nın açıklamasında ise Borsa İstanbul’dan kurula ulaşan bildirimlerin değerlendirme sürecinden geçirildiği belirtildi. Kurul, bu bildirimler doğrultusunda gerekli denetim ve gözetim faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre SPK, Borsa İstanbul tarafından elektronik posta aracılığıyla gönderilen bilgi notlarını da denetim ve gözetim çalışmalarının kapsamında değerlendiriyor. Kurul, gerekli görülmesi halinde ilgili kişiler hakkında yaptırım uygulandığını belirtti.

SPK, Selvi’nin yazısında söz konusu fonlara ilişkin bilgi notlarının sayısıyla ilgili aktarılan verinin doğru olmadığını açıkladı.

Kurul, açıklamasında uygulanan idari para cezaları ve yapılan suç duyurularına ilişkin rakamları da paylaştı. SPK verilerine göre 2025 yılında gerçek ve tüzel kişilere toplam 2 milyar 741 milyon TL idari para cezası kesildi. 2026’nın ilk dokuz ayında uygulanan idari para cezalarının toplam tutarı ise 948 milyon lira oldu.

Suç duyurularında da 2025 yılında 152 kişiye ulaşıldığı belirtildi. 2026 yılının başından itibaren ise 174 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. SPK, bu yıl gerçekleştirilen suç duyurularından 96’sının fon işlemleriyle bağlantılı olduğunu bildirdi.