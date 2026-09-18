Asgari ücretlinin alım gücünü ortaya koyan dikkat çekici bir çalışma yayımlandı. Bir aylık net asgari ücretle kaç litre motorin (dizel) alınabildiğini gösteren verilere göre, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki uçurum derinleşti.

1 aylık maaşla Türkiye ve Avrupa'da kaç litre motorin alınabiliyor? - Resim : 1

Tanık Gazetesi'nde yer alan rakamlara göre, Türkiye’de çalışan bir asgari ücretli bir aylık maaşının tamamıyla sadece 280 litre motorin satın alabiliyor.

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ZİRVEDE İSVİÇRE VE LÜKSEMBURG VAR

Avrupa genelinde asgari ücretin akaryakıt karşısındaki alım gücü incelendiğinde ilk sırada İsviçre yer aldı. İsviçre'de bir aylık asgari ücretle tam 1.400 litre motorin alınabiliyor. İsviçre'yi 1.150 litre ile Lüksemburg ve 940 litre ile Danimarka takip ediyor.

1 aylık maaşla Türkiye ve Avrupa'da kaç litre motorin alınabiliyor? - Resim : 3

ÜLKE ÜLKE ASGARİ ÜCRETLE ALINABİLEN MOTORİN MİKTARI

Bir aylık asgari ücretin motorin karşılığı olan litre miktarları ülkelere göre şu şekilde sıralandı:

İsviçre: 1.400 L
Lüksemburg: 1.150 L
Danimarka: 940 L
Birleşik Krallık: 930 L
Norveç: 920 L
İsveç: 850 L
Hollanda: 840 L
Belçika: 780 L
Almanya: 690 L
Finlandiya: 650 L
Fransa: 640 L
İspanya: 620 L
İtalya: 590 L
Polonya: 400 L
Portekiz: 390 L
Yunanistan: 380 L
Türkiye: 280 L