Dr. Bayram Yıldız, Gerçekgündem'deki yazısında mucizevi şekilde hızlı etki eden leke ve egzama kremlerine karşı tüketicileri uyararak gizli kortizonun ciltte kalıcı hasarlara yol açabileceğini belirtti.
'Doğal' diye satılan kremlerde gizli kortizon tehlikesi tespit edildi
İnternetten "doğal" ve "bitkisel" diye satılan 18 cilt ürününü inceleyen bilim insanları, ürünlerin üçte birinde etikette yazmayan çok güçlü kortizon tespit etti.Kaynak: Diğer
"BİTKİSEL" DİYE SATILAN ÜRÜNLERDE REÇETELİ İLAÇ ÇIKTI
İnternet üzerinden "yüzde 100 doğal", "bitkisel" ya da "mucizevi hızlı etki" vaatleriyle satılan cilt bakım ürünleri hakkında çarpıcı bir araştırma yayımlandı.
JAMA Network Open dergisinde yayımlanan araştırmada, online platformlarda satılan 18 farklı cilt ürünü incelemeye alındı.
Test edilen 18 üründen 6'sında etikette beyan edilmeyen ve yalnızca doktor reçetesiyle kullanılabilen son derece güçlü bir kortikosteroid türü (klobetazol propiyonat) saptandı.
TEHLİKE SADECE EGZAMA KREMLERİNDE DEĞİL!
Gizli kortizon tespit edilen ürünlerin sadece sedef veya egzama kremleriyle sınırlı kalmadığı görüldü.
İncelenen ürünlerden 3 tanesinin doğrudan cilt aydınlatıcı ve leke giderici olarak satıldığı ortaya çıktı.
Ayrıca bazı kremlerin içerisinde kortizonun yanı sıra etiket dışı mantar ilaçlarına da rastlandı.
BİNLERCE OLUMLU YORUM SİZİ YANILTMASIN
Araştırmada gizli ilaç saptanan kremlerin internet üzerinde 10 binden fazla olumlu yorum aldığı ve kategorilerinde en çok satanlar arasında bulunduğu belirlendi.
Tüketicilerin hızlı iyileşmeyi bitkisel içerikten kaynaklı sanarak yanıldığını belirten Dr. Bayram Yıldız, bilinçsiz ve uzun süreli kortizon kullanımının cildi incelttiğini, akne benzeri döküntülere ve vücudun kendi kortizol dengesinin bozulmasına yol açabileceğini ifade etti.
KREM KULLANIRKEN BU BELİRTİLERE DİKAAT!
Uzmanlar içeriği, üreticisi ve sağlık bakanlığı izinleri belirsiz ürünlerden uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor:
Sedef veya egzamayı birkaç günde bitirme iddiasındaki kremlere temkinli yaklaşın.
"Doğal" veya "bitkisel" ibarelerini tek başına güvenlik garantisi saymayın.
Kullandığınız krem cildinizde incelme ve renk değişikliği yapıyorsa derhal bir dermatoloğa başvurun.