Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 'Doğal' diye satılan kremlerde gizli kortizon tehlikesi tespit edildi

'Doğal' diye satılan kremlerde gizli kortizon tehlikesi tespit edildi

İnternetten "doğal" ve "bitkisel" diye satılan 18 cilt ürününü inceleyen bilim insanları, ürünlerin üçte birinde etikette yazmayan çok güçlü kortizon tespit etti.

Kaynak: Diğer
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'Doğal' diye satılan kremlerde gizli kortizon tehlikesi tespit edildi - Resim: 1

Dr. Bayram Yıldız, Gerçekgündem'deki yazısında mucizevi şekilde hızlı etki eden leke ve egzama kremlerine karşı tüketicileri uyararak gizli kortizonun ciltte kalıcı hasarlara yol açabileceğini belirtti.

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'Doğal' diye satılan kremlerde gizli kortizon tehlikesi tespit edildi - Resim: 2

"BİTKİSEL" DİYE SATILAN ÜRÜNLERDE REÇETELİ İLAÇ ÇIKTI

İnternet üzerinden "yüzde 100 doğal", "bitkisel" ya da "mucizevi hızlı etki" vaatleriyle satılan cilt bakım ürünleri hakkında çarpıcı bir araştırma yayımlandı.

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'Doğal' diye satılan kremlerde gizli kortizon tehlikesi tespit edildi - Resim: 3

JAMA Network Open dergisinde yayımlanan araştırmada, online platformlarda satılan 18 farklı cilt ürünü incelemeye alındı.

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'Doğal' diye satılan kremlerde gizli kortizon tehlikesi tespit edildi - Resim: 4

Test edilen 18 üründen 6'sında etikette beyan edilmeyen ve yalnızca doktor reçetesiyle kullanılabilen son derece güçlü bir kortikosteroid türü (klobetazol propiyonat) saptandı.

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'Doğal' diye satılan kremlerde gizli kortizon tehlikesi tespit edildi - Resim: 5

TEHLİKE SADECE EGZAMA KREMLERİNDE DEĞİL!

Gizli kortizon tespit edilen ürünlerin sadece sedef veya egzama kremleriyle sınırlı kalmadığı görüldü.

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'Doğal' diye satılan kremlerde gizli kortizon tehlikesi tespit edildi - Resim: 6

İncelenen ürünlerden 3 tanesinin doğrudan cilt aydınlatıcı ve leke giderici olarak satıldığı ortaya çıktı.

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'Doğal' diye satılan kremlerde gizli kortizon tehlikesi tespit edildi - Resim: 7

Ayrıca bazı kremlerin içerisinde kortizonun yanı sıra etiket dışı mantar ilaçlarına da rastlandı.

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'Doğal' diye satılan kremlerde gizli kortizon tehlikesi tespit edildi - Resim: 8

BİNLERCE OLUMLU YORUM SİZİ YANILTMASIN

Araştırmada gizli ilaç saptanan kremlerin internet üzerinde 10 binden fazla olumlu yorum aldığı ve kategorilerinde en çok satanlar arasında bulunduğu belirlendi.

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'Doğal' diye satılan kremlerde gizli kortizon tehlikesi tespit edildi - Resim: 9

Tüketicilerin hızlı iyileşmeyi bitkisel içerikten kaynaklı sanarak yanıldığını belirten Dr. Bayram Yıldız, bilinçsiz ve uzun süreli kortizon kullanımının cildi incelttiğini, akne benzeri döküntülere ve vücudun kendi kortizol dengesinin bozulmasına yol açabileceğini ifade etti.

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'Doğal' diye satılan kremlerde gizli kortizon tehlikesi tespit edildi - Resim: 10

KREM KULLANIRKEN BU BELİRTİLERE DİKAAT!

Uzmanlar içeriği, üreticisi ve sağlık bakanlığı izinleri belirsiz ürünlerden uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor:

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'Doğal' diye satılan kremlerde gizli kortizon tehlikesi tespit edildi - Resim: 11

Sedef veya egzamayı birkaç günde bitirme iddiasındaki kremlere temkinli yaklaşın.

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'Doğal' diye satılan kremlerde gizli kortizon tehlikesi tespit edildi - Resim: 12

"Doğal" veya "bitkisel" ibarelerini tek başına güvenlik garantisi saymayın.

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'Doğal' diye satılan kremlerde gizli kortizon tehlikesi tespit edildi - Resim: 13

Kullandığınız krem cildinizde incelme ve renk değişikliği yapıyorsa derhal bir dermatoloğa başvurun.

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