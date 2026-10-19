'Doğal' diye satılan kremlerde gizli kortizon tehlikesi tespit edildi

Tüketicilerin hızlı iyileşmeyi bitkisel içerikten kaynaklı sanarak yanıldığını belirten Dr. Bayram Yıldız, bilinçsiz ve uzun süreli kortizon kullanımının cildi incelttiğini, akne benzeri döküntülere ve vücudun kendi kortizol dengesinin bozulmasına yol açabileceğini ifade etti.