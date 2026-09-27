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Uzay taşımacılığının en güvenilir ve en sık kullanılan aracı konumundaki Falcon 9 için yolun sonu göründü. SpaceX'in 2028 yılı sonrası için yeni ticari uçuş takvimi oluşturmaması, şirketin kaynaklarını tamamen devasa taşıma kapasitesine sahip Starship projesine kaydıracağını gösteriyor.

BİR DÖNEMİN SONUNA DOĞRU

Falcon 9, küresel uydu taşımacılığının omurgasını oluşturmaya devam ediyor. 2025 yılında gerçekleştirdiği 165 fırlatmanın tamamında yükleri başarıyla yörüngeye ulaştıran roket, 2026 yılı içerisinde de 100'ün üzerinde başarılı göreve imza attı.

Yeniden kullanılabilir itici roket teknolojisi sayesinde uzaya erişim maliyetlerini ciddi oranda düşüren Falcon 9, küçük uydu üreticileri ile girişimlerin ortak fırlatma görevleriyle (rideshare) uzaya açılmasına olanak sağlamıştı. Roketin 2028'de emekliye ayrılacak olması, muadil bir fırlatma temposuna sahip rakip bulunmaması nedeniyle sektör genelinde geçici bir kapasite krizine yol açabilir.

Elon Musk, Starship'in haftada birkaç kez güvenilir biçimde fırlatılabilir hale gelmesiyle birlikte mühendislik ve üretim kaynaklarının tamamen bu platforma aktarılacağını belirtiyor. Şirketin nihai hedefi ise günde birkaç Starship kalkışı gerçekleştirecek bir operasyonel hıza ulaşmak.

STARSHIP HENÜZ YÖRÜNGE TESTİNİ TAMAMLAMADI

Falcon 9'un koltuğuna aday gösterilen Starship, Ay ve Mars görevlerinin yanı sıra daha devasa yükleri taşımak üzere tasarlandı. Ancak yeni nesil roket henüz ilk yörünge uçuşunu gerçekleştiremedi. Yeni prototipin ilk yörünge denemesinin 28 Eylül'de yapılması planlanıyor.

NASA VE ISS LOJİSTİĞİNDE BELİRSİZLİK

Falcon 9'un aşamalı olarak devre dışı kalma ihtimali, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapılan kargo ve astronot taşımacılığı açısından da soru işaretleri doğuruyor. Starship'in devasa boyuttaki üst aşaması mevcut yapısıyla ISS'e kenetlenemiyor. İstasyonun görev süresinin 2032'ye kadar uzatılması durumunda NASA'nın, Rusya ait Soyuz araçlarına ya da teknik aksaklıklarla gündeme gelen Boeing Starliner'a daha fazla bağımlı hale gelebileceği değerlendiriliyor.

2028 TAKVİMİ VE ARTEMIS PROGRAMI

SpaceX'in 2028 yılını hedef seçmesinin en kritik sebeplerinden biri NASA'nın Artemis programı. Senaryoya göre astronotlar SLS ve Orion ile fırlatılacak, Starship ise yörüngede 15 ayrı uçuşla ikmal yapmasının ardından astronotları alarak Ay yüzeyine indirecek.

Ay'a iniş hedefinin 2028 olarak belirlenmesi SpaceX üzerindeki takvim baskısını artırıyor. NASA'nın rekabeti korumak adına Blue Origin gibi alternatif firmaları sürece dahil etmesi ihtimali sürse de SpaceX, 2028'e kadar Starship'i tam operasyonel hale getirmekte kararlı görünüyor. Sürecin aksaması halinde Falcon 9'un görev süresinin uzatılması seçeneği masada kalmaya devam ediyor.