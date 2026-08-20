NASA gökyüzüne bilim üssü kuruyor: Görevi çok farklı...

Uçan laboratuvarın öne çıkan özelliklerinden biri de menzili olacak. Boeing 777, bilimsel görevlerde 18 saate kadar kesintisiz uçabilecek ve yaklaşık 13 bin 100 metre irtifaya çıkabilecek. Bu sayede araştırmacılar, tek uçuşta çok geniş alanlardan veri toplayabilecek. Uçaktaki cihazlar atmosferin kimyasal yapısından buzullara, okyanuslardan toprak ve su sistemlerine kadar çeşitli alanlarda ölçüm yapacak. Ayrıca uydulardaki sensörlerin kalibrasyonu ve doğrulanması için havadan ölçümler gerçekleştirilecek. Volkanoloji, meteoroloji, hidroloji, ekoloji, biyoloji ve arkeoloji araştırmalarında da uçaktan yararlanılması bekleniyor.