NASA, Dünya’yı havadan incelemek için uzun yıllardır kullandığı DC-8’in yerine geçecek yeni uçan laboratuvarını göreve hazırlıyor. Kurum tarafından satın alınan Boeing 777-200ER, yolcu taşımak yerine atmosferden okyanuslara kadar Dünya’nın farklı sistemlerini araştıran bilim insanları ve gelişmiş ölçüm cihazlarıyla uçacak. Uçağın 2027 yılında göreve başlaması planlanıyor.
NASA gökyüzüne bilim üssü kuruyor: Görevi çok farklı...
NASA, emektar DC-8’in yerine Boeing 777-200ER’yi uçan laboratuvara dönüştürüyor. 34 ton ekipman taşıyacak uçak, 18 saat havada kalarak Dünya’nın farklı sistemlerini araştıracak.Kaynak: Diğer
Yeni uçan laboratuvar, son olarak NASA’nın renklerine boyanarak Virginia’daki Langley Araştırma Merkezi’ne getirildi. Yaklaşık 60 metrelik kanat açıklığı bulunan uçağın gövdesi, kanatları ve kuyruğuna NASA logoları yerleştirilirken arka kısmına Dünya haritası işlendi. Ancak uçağın dış görünümündeki yenilikler, geçirdiği kapsamlı dönüşümün yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor.
Boeing 777’nin kabini de bilimsel çalışmalar için baştan aşağı düzenleniyor. İletişim ve veri sistemleri, elektrik altyapısı ile araştırmacıların çalışma alanları yeniden tasarlanıyor. Tamamlandığında uçak, yaklaşık 34 ton bilimsel ekipman taşıyabilecek. Aynı anda 50 ila 100 araştırmacı ve görev personelinin çalışmasına imkan sağlayacak.
Uçan laboratuvarın öne çıkan özelliklerinden biri de menzili olacak. Boeing 777, bilimsel görevlerde 18 saate kadar kesintisiz uçabilecek ve yaklaşık 13 bin 100 metre irtifaya çıkabilecek. Bu sayede araştırmacılar, tek uçuşta çok geniş alanlardan veri toplayabilecek. Uçaktaki cihazlar atmosferin kimyasal yapısından buzullara, okyanuslardan toprak ve su sistemlerine kadar çeşitli alanlarda ölçüm yapacak. Ayrıca uydulardaki sensörlerin kalibrasyonu ve doğrulanması için havadan ölçümler gerçekleştirilecek. Volkanoloji, meteoroloji, hidroloji, ekoloji, biyoloji ve arkeoloji araştırmalarında da uçaktan yararlanılması bekleniyor.
7 KITADA ARAŞTIRMALARA KATILACAK
Yeni Boeing 777, NASA’nın 35 yılı aşkın süre görev yapan DC-8 uçan laboratuvarının yerini alacak. 1969’da üretilen, 1985’te NASA tarafından satın alınan DC-8, bilimsel görevler için kapsamlı biçimde dönüştürülmüştü. Uçak, yedi kıtada araştırmalara katılarak 158 bilimsel kampanyada görev yaptı ve son bilim uçuşunu Nisan 2024’te gerçekleştirerek emekliye ayrıldı.
BİLİM İNSANLARINI AĞIRLAYACAK
DC-8 yaklaşık 13,6 ton ekipman taşıyabiliyor ve 45’e kadar araştırmacı ile uçuş ekibini ağırlayabiliyordu. Yeni Boeing 777’nin 34 tonluk kapasitesi ve daha uzun uçuş süresi, NASA’ya çok daha kapsamlı ölçümler yapma imkanı sunacak ve geniş coğrafyalarda bilimsel araştırmalar yürütmesine olanak tanıyacak. Hazırlıklar tamamlandığında laboratuvarın Langley Araştırma Merkezi’nden bilimsel görevlerine başlaması bekleniyor.