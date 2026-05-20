Ekonomik kriz her geçen gün etkisini artırarak sürdürüyor. Asgari ücretin 28 bin TL, en düşük emekli maaşı 20 bin TL olduğu ülkemizde geçimeyen vatandaşlar, yetkililere 'çözüm odaklı' ekonomi politikaları bulmaları için çağrıda bulunmaya devam ediyor. DEVA milletvekili İdris Şahin'in paylaştığı "Tek cümlelik ekonomi özeti" videosu dikkat çekti.

"NE YAPAYIM?..."

Videoda madımak satan 77 yaşındaki satıcıyla konuşan Şahin'in 'Kaç kilo madımağın kilosu' diye sorduğunu duyuldu. Satıcının kilosunun 200 TL'ye sattığını söylesi üzerine Şahin "Madımağın kilosu 200 TL, sen yarım kiloya bekliyorsun burada öyle mi?" dediği duyuldu.

Satıcının 'Ne yapayım?' yanıtı sosyal medyada gündem oldu.