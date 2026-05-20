Beşiktaş, Serkan Reçber ile yollarını ayırmasının ardından Futbol A Takımı Direktörlüğü görevine Önder Özen’in getirildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen, Futbol Direktörlüğü görevine getirilmiştir. Önder Özen’e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Daha önce 2013-14 sezonunda Beşiktaş’ta sportif direktörlük görevini üstlenen Önder Özen, son olarak 2016’da Göztepe’nin teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Kariyerinde Kasımpaşa, Bugsaşspor ve Hacettepe’de de görev alan Özen, Fenerbahçe’de ise Zico, Luis Aragonés ve Christoph Daum dönemlerinde yardımcı antrenör olarak çalışmıştı.