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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni "Canbequit" lakabıyla bilinen Nurican Tolun hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık, yürütülen inceleme kapsamında Tolun'un Türkiye'den yayın yaptığı tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiğini açıkladı.

ERİŞİM ENGELİ KARARI ALINDI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, aile yapısı ve çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek içerikler ile yasa dışı bahis reklamı ve tanıtımı faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, müstehcenlik kapsamında yapay zekâ kullanılarak oluşturulan ve gerçeklik algısını ortadan kaldırdığı değerlendirilen içeriklerin de incelemeye alındığı ifade edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; aile yapısı ve çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek, yasa dışı bahis reklamı ve tanıtımı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen ve ayrıca müstehcenlik kapsamında yapay zekâ marifetiyle oluşturularak gerçeklik algısını ortadan kaldırdığı değerlendirilen sosyal medya hesaplarına dair yapılan çalışmalar neticesinde 'canbequit' isimli kullanıcının ülkemizde yayın yapabildiği tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmiştir."



Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü ve süreçle ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.