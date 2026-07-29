Yeni sezonun ilk hedefini Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olarak belirleyen temsilcimiz Fenerbahçe Polonya'da Gornik Zabrze ile ikinci ön eleme turu rövanş mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Resim : 1

Kadıköy'de rakibini Talisca'nın golüyle 1-0 yenen Sarı Lacivertliler skor avantajıyla çıktığı bu maçta hata yapmadan turu geçmeyi hedefliyor.

Yapay zeka Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçını tahmin etti: İşte detaylarYapay zeka Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçını tahmin etti: İşte detaylarSpor

Zabrze Arena'da TSİ 21:00'da başlayacak maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İSMAİL KARTAL'DAN ASENSIO KARARI

Teknik Direktör İsmail Kartal ilk maçın 11'inden farklı olarak Bartuğ Elmaz'ın yerine Marco Asensio'ya görev verdi.

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek, Dietnz, Urbanski, Ikia Dimi, Ismaheel, Prekop.

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Fred, Guendouzi, Asensio, Kerem, İrfan Can Talisca