Emekli maaş promosyonunda rakamlar değişti: En yüksek veren bankalar

HALKBANK

10 bin TL ile 14 bin 999 TL arasında maaş alanlara 8 bin TL, 15 bin TL ile 19 bin 999 TL arasında maaş alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon veriliyor. Ölüm aylığı alan ve 10 bin TL'nin altında gelir elde eden hak sahipleri ise 5 bin TL promosyondan yararlanabiliyor.

VAKIFBANK

Maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi sunuluyor.

AKBANK

Maaşını bankaya taşıyan veya taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılıyor.