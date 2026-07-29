Maaş zamları sonrasında bankalar arası promosyon rekabeti hız kazandı ve Temmuz ayı itibarıyla en yüksek emekli promosyonu veren bankalara ait listeler yenilendi. Emekli maaşını başka bir kuruma taşımayı veya ilk kez promosyon almayı düşünen çok sayıda vatandaş, güncel ödeme tutarlarını yakından inceliyor. Nakit ödemelerin yanı sıra düzenlenen ek kampanyalar, otomatik fatura talimatı fırsatları, faizsiz kredi imkanları ve referans ödülleri, elde edilen toplam kazancı ciddi oranlarda yukarı çekiyor.
Emekli maaş promosyonunda rakamlar değişti: En yüksek veren bankalar
En yüksek emekli promosyonu veren bankalara ait listeler güncellendi.Kaynak: Diğer
Temmuz dönemi emekli promosyon tablosu güncellenmiş durumda. Bu promosyon ödemelerinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra, ölüm ile yetim aylığı hak sahipleri de faydalanabiliyor.
Kampanyalara katılabilmek için maaşın ilgili bankaya taşınması ve 3 yıl boyunca aynı bankadan alınacağına ilişkin taahhüt verilmesi gerekiyor.
Daha yüksek promosyon veya farklı avantajlardan yararlanmak isteyen emekliler, mevcut taahhüt süresi sona ermeden de banka değişikliği yapabiliyor.
Bu durumda kalan taahhüt süresine karşılık gelen promosyon tutarı iade edilirken, emekli maaşı yeni bankaya taşınarak yeni kampanyadan yararlanılabiliyor.
Bankaların güncel emekli promosyonları şöyle:
TÜRKİYE FİNANS
Nakit promosyon ve bonuslarla toplam ödeme 32 bin TL'ye kadar çıkarken, yakınını bankaya yönlendiren müşterilere ilave ödül imkanı da sunuluyor.
ŞEKERBANK
Kampanyalar kapsamında toplam promosyon ve ek ödül tutarı 35 bin TL'ye kadar yükseliyor.
İŞ BANKASI
15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunulurken, ek kampanyalarla birlikte toplam ödül 25 bin TL seviyesine ulaşıyor.
YAPI KREDİ
Emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıllık taahhüt veren müşterilere kampanyalar kapsamında toplam 30 bin TL'ye varan promosyon ve ek ödül sunuluyor.
KUVEYT TÜRK
12 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanında ek kampanyalarla toplam kazanç 15 bin 500 TL'ye kadar ulaşıyor.
QNB
Emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriliyor.
ALBARAKA TÜRK
20 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra referans kampanyaları ve ek avantajlarla toplam ödül 30 bin TL seviyesine çıkabiliyor.
HALKBANK
10 bin TL ile 14 bin 999 TL arasında maaş alanlara 8 bin TL, 15 bin TL ile 19 bin 999 TL arasında maaş alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon veriliyor. Ölüm aylığı alan ve 10 bin TL'nin altında gelir elde eden hak sahipleri ise 5 bin TL promosyondan yararlanabiliyor.
VAKIFBANK
Maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi sunuluyor.
AKBANK
Maaşını bankaya taşıyan veya taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılıyor.
GARANTİ BBVA
15 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra kart kullanımı, avans hesap ve sigorta gibi ek ürünlerle toplam ödül 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
ING
Koşulsuz 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunulurken, ek avantajlarla birlikte toplam kazanç 32 bin TL'ye ulaşıyor.
ZİRAAT BANKASI
Maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapılıyor.
DENİZBANK
12 bin TL'ye kadar temel nakit promosyonun yanında kredi kartı, otomatik ödeme ve ek ürün kampanyalarıyla toplam ödeme 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.
TEB
Nakit promosyon tutarı maaşa göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişirken, otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler toplamda 21 bin TL'ye varan promosyondan yararlanabiliyor.