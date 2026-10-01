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Kaynak: İHA

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen 2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SOSGİP) son başvuru tarihi resmen uzatıldı.

"Sivil Toplum Güçleniyor" sloganıyla ilan edilen program aracılığıyla, TR82 Bölgesi’nde faaliyette olan sosyal girişimlerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, sosyal sorunlara yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi ve ekonomik dayanıklılıklarının artırılması planlanıyor. Program kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta uygulanacak projelere toplam 725 bin avro (yaklaşık 39 milyon TL) tutarında hibe desteğinde bulunacak.

Destek programından TR82 Bölgesi’nde faaliyet gösteren kooperatifler, birlikler (kadın kooperatif birlikleri ve üretici birlikleri), dernekler, vakıflar (iktisadi işletmesi bulun an veya kurmayı planlayan) ile sosyal işletmeler faydalanabilecek.

Program çerçevesinde uygun projelere 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ve yüzde 90’a varan oranlarda hibe desteği uygulanacak.

20 Temmuz 2026 tarihi itibariyle ilan edilen SOSGİP Mali Destek Programı’na başvuruda bulunmak isteyen kurum ve kuruluşların başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 16 Ekim Cuma günü saat 23.59’a kadar, taahhütname teslimini ise 23 Ekim Cuma günü saat 17.00’ye kadar tamamlamaları hedefleniyor.

Programa ilişkin revize edilmiş başvuru rehberine ve detaylı bilgilere Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın internet sitesinden erişilebileceği aktarıldı.