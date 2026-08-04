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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından tutuklanan Cem Küçük hakkında dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı.

Gazeteci Sorel Dağıstanlı, Medyacope’da yaptığı yayında Cem Küçük ile olan bir anısını kamuoyuyla paylaşarak "Daha yeni yeni gücünü eline aldığı dönemlerdi ve insanları kovdurmaya çalışıyordu. Sonrasındaki yıllarda da o güce o kadar yaslandı ki, insanları kovdurmakla kalmadı, özgürlüklerini kaybetmelerine yol açtı" ifadelerine yer verdi.

CEM KÜÇÜK İLE ANISINI ANLATTI!

“Yıllar önce bir haber kanalında çalışırken "Reina saldırısının olduğu dönemde çalıştığım haber kanalı benden bir yayın yapmamı istendi. Reina’nın önüne gittim, sabaha kadar yayın yaptım. Şirkete dön, eve git derken öğle saatlerine doğru şirket tekrar çağırdı” diyen Dağıstanlı, “Özel bir yayın yapılacak konuklu. Gittim kanala.” ifadelerini kullandı.

“Cem Küçük gibilerin, aynı dönem ortaya çıkan bir de haber merkezi modelleri var. Liyakattan yoksun ama haber müdürü oluyorlar, istihbarat şefi oluyorlar, koordinatör, yayın yönetmeni oluyorlar” ifadelerini kullanan Dağıstanlı, “Onlardan biri yayına gireceğim sırada geldi, Cem Küçük'ü de konuk alacaksın dedi.” sözlerini sarf etti.

“CEM KÜÇÜK SİNİRLE GELDİ”

Dağıstanlı, sözlerinin devamında “Yayına girdim, diğer konuklarımı aldım ve yeni gelen gelişmeleri aktarmaya başladım. Yeni montajlanmış, saldırıyla ilgili yeni haberler, elbette ki bunlara öncelik vereceğiz. Biz de bunları veriyoruz” ifadelerini kullanarak “O sırada Cem Küçük stüdyoya girdi, kameranın arkasında prodüktör arkadaşımla bekliyordu. Bir süre sonra sinirli hareketler yaptığını fark ettim prodüktöre” sözlerini sarf etti.

“Prodüktör arkadaşım rejiye gitti ve o sırada yönetmen kulağıma 'Cem Küçük çok sinirlenmiş bekletildiği için, hemen yayına alınmak istiyor' dedi. Ama dedi, gelişmeleri vermeye devam edelim. Tamam dedim, sonra en son haberi verdikten sonra VTR arasında “buyurun” dedim.” ifadelerini kullanan Dağıstanlı, “Sinirle geldi, oturdu ve “Adını söyle” dedi.” İfadelerine yer verdi.

“SAVUNDUĞU HUKUKLA YARGILANMASINI UMUYORUM”

“Konuk olduğu kişinin adını elbette biliyor da, orada güç gösterisi yapıyor, küçümsemeye çalışıyor. Güldüm, adımı söyledim. “Haber müdürünün adını da ver” dedi, dedim “niçin?”, 'Şikayet edeceğim' dedi" sözlerini ileten Dağıstanlı, Küçük'ün elindeki telefomla birilerine mesaj gönderdiğini aktardı.

Dağıstanlı, "Daha yeni yeni gücünü eline aldığı dönemlerdi ve insanları kovdurmaya çalışıyordu. Sonrasındaki yıllarda da o güce o kadar yaslandı ki, insanları kovdurmakla kalmadı, aynı zamanda iftira attı, itibarlarını zedeledi özgürlüklerini kaybetmelerine yol açtı" ifadelerini kullanarak “Bu yüzden kendisine gerçek hukuk dilemiyorum, savunduğu hukukla sonuna kadar yargılanmasını umuyorum" ifadelerine yer verdi.

NELER OLMUŞTU?

Hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Küçük, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılıkta ifade veren Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.