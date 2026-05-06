MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında sürece yönelik terörist ele başı Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulmasının önemli olduğunu söyleyerek, Öcalan için "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü öneriyorum." ifadeleri gündeme bomba gibi düştü.

Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla başlayan, siyasetin gündemini meşgul eden "Terörsüz Türkiye" hedefi ve CHP’ye yönelik operasyonlar, Cumhur İttifakı bileşenleri arasında farklı yorumlara neden oluyor.

"HIZLI MANEVRA YETENEĞİ"

Nuray Babacan’ın Nefes'teki son yazısında dikkat çektiği kulis bilgilerine göre; AK Parti içerisinde, MHP’nin seçim sath-ı mailine girilirken alacağı pozisyon ve Devlet Bahçeli’nin "hızlı manevra yeteneği" ciddi bir endişe kaynağı haline gelmiş durumda.

"GÖRÜŞMEDEN SIZAN BİLGİ VAR MI?"

Kulislerde en çok merak edilen konunun ikili görüşmelerin içeriği olduğunu belirten Babacan, AK Partili isimlerin sürekli olarak "Görüşmeden sızan bilgi var mı?" sorusunu yönelttiklerini ifade etti. Bu merakın temelinde, Bahçeli’nin özellikle CHP’ye yönelik "mutlak butlan" operasyonuna itiraz ettiği iddiaları ve iktidar bloğunu zor durumda bırakabilecek olası bir pozisyon değişikliği yatıyor.

BAHÇELİ’NİN "MANEVRA" YETENEĞİ AK PARTİ’Yİ ÜRKÜTÜYOR

Babacan yazısıda, MHP liderinin geçmişte ve yakın tarihte sergilediği siyasi hamlelere atıfta bulunularak şu değerlendirmelere yer verildi:

"MHP Genel Başkanı’nın hızla manevra yapma yeteneği var. Bu yüzden MHP’nin ve özellikle de Bahçeli’nin her açıklaması AK Parti’de yürek hoplamasıyla izleniyor. MHP’yi ürkütmeden yol almak, AK Parti için hayati önem taşıyor."

GRUP TOPLANTISI ENDİŞELERİ DOĞRULADI MI?

Devlet Bahçeli’nin son grup toplantısında yaptığı açıklamaların, AK Parti’deki "bir hafta önceki endişeleri" doğrular nitelikte olduğu belirtiliyor. Bahçeli’nin konuşmasındaki, ekonomi ve iç cephe vurgusu, dış politika ve barış dili, CHP operasyonlarına dair satır araları, AK Parti kanadında yeni bir huzursuzluk dalgası yaratacağı şeklinde yorumlanıyor. Babacan, Bahçeli’nin bu sözlerinin "artçı sarsıntılarına" önümüzdeki günlerde ayrıca bakılması gerektiğinin altını çizdi.