MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Değerli milletvekilleri, aziz dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler beyefendiler, sizleri selamlıyor, bereketle dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Her birinizi sevgiyle selamlıyorum.

Türkiye, Baklanlar, Kafkasya, Karadeniz, Doğu Akdeniz Ortadoğu Türk Dünyası arasında temas kurabilen bir merkez ülkedir. Aynı anda birçok kriz anlarını okuyabilen farklı coğrafyalarla konuşabilen nadir devletlerden birdir. Türkiye kendi söylemlerini politik söylemlerle yazmaz.

Türkiye diplomasi kanallarını açık tutar, arabuluculuk imkanlarını değerlendirir tarafların konuşabileceği zeminleri destekler yapıcı rol üstlenir. Ancak barıştan yana durmak edilgenlik anlamı taşımaz. Arabuluculuk herhangi bir küresel veya bölgesel projenin azası olmak anlamına gelmez.

Hiç bir ittifakın Türkiye'nin meşru haklarını aşındırmasına müsaade etmeyiz. Türkiye kendi menfaatini göz ardı ederek görüş siyaseti yapmaz.

İç cephesi kırılgan olanın dış cephede manevra kabiliyeti azalır. Türkiye'nin barıştan yana duruşu Doğu Akdeniz'de Ege'de ve Kıbrıs'ta aleyhimize gelişen oldu bittilere sessiz kalacağı anlamına gelmez.

Yurtta Sulh Cihanda Sulh mefkuresinin şekillendirdiği dış politikamız gereği Türkiye gerilim arayan bir ülke olmamıştır. Fakat haklarını ve güvenlik alanını deniz yetki sahalarını Kıbrıs Türk'ünün varlık hakkını ve Ege'deki denge huk.unu yok sayan her adım karşısında kararlı bir Türkiye bulur.

Fransa'nın Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ve İsrail'in Doğu Akdeniz'de kurmaya çalıştığı güvenlik ve enerji merkezi temasları dikkatle takip edilmelidir.

Her devlet kendi dış politikasını yürütür, kendi ittifaklarını kurar fakat bu ittifakların Türkiye'yi çevreleme Kıbrıs Türk'ünü sıkıştırma Ege'de mevcut dengeyi bozma veya Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen fiili durum üretme çabasına yönelmesi halinde buna kayıtsız kalmamız beklenemez.

Öcalan'ın Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.