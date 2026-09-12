TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynanan Düzce Cam Düzcespor-Beykoz Anadolu Spor karşılaşmasında son dakikalarda yaşanan olayların ardından maç tatil edildi.
Düzcespor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 90+1. dakikasında tansiyon yükseldi.
FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ
Sahada başlayan gerginliğin büyümesiyle iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı. Olayların ardından hakem kartlarına başvururken karşılaşmaya ara verildi.
DÖRDÜNCÜ HAKEME CİSİM İSABET ETTİ
Sahadaki gerginlik devam ederken dördüncü hakeme bir cismin isabet ettiği belirtildi.
Yaşanan olayların ardından karşılaşmanın devam ettirilmemesine karar verildi ve Düzce Cam Düzcespor-Beykoz Anadolu Spor mücadelesi tatil edildi.
Maçın sonucuna ilişkin nihai kararın ilgili kurulların değerlendirmesinin ardından verilmesi bekleniyor.