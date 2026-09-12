Karadeniz’de devam eden palamut bolluğu, balıkçı tezgâhlarındaki fiyatları da aşağı çekti.
Bereket geldi, Türkiye bol bol yiyecek: Tanesi 50 liraya kadar düştü
Karadeniz’de palamut bolluğunun artması, fiyatlara yansıdı. Samsun’da geçen hafta 80 liradan satılan orta boy palamudun tanesi 50 liraya gerilerken, Zonguldak’ta iri palamutların 3’ü 200 liradan tezgâhlarda yerini aldı.Kaynak: İHA
Artan av miktarı hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürürken, palamut uygun fiyatıyla en fazla ilgi gören balık türü oldu.
Samsun’da geçen hafta tanesi 80 liradan satılan orta boy palamut, bu hafta 50 liraya geriledi.
Kilogramlık palamutlar ise 90 liradan satışa sunuluyor. Tezgâhlarda palamut dışında mezgit, hamsi, istavrit ve barbunun kilogramı 100 liradan satılıyor.
Vatandaşlar, diğer et ürünlerine kıyasla balık fiyatlarının oldukça uygun olduğunu belirterek özellikle palamut başta olmak üzere birçok balık türündeki fiyat düşüşünden memnun olduklarını ifade etti.
Bazı vatandaşlar fiyatları, "bedavadan biraz daha pahalı" sözleriyle değerlendirdi.
Balıkçı Onurcan Köse, palamut bolluğunun sürdüğünü ve fiyatların sezonun en düşük seviyesine ulaştığını söyledi.
Köse, 250 kasa palamut getirdiklerini belirterek balığın tanesini 50 liradan sattıklarını ifade etti.
Mezgit, hamsi, istavrit ve barbunun kilogramının da 100 liradan satışa sunulduğunu aktaran Köse, vatandaşların en fazla palamuda yöneldiğini söyledi.
Köse, hafta içi 150 kasa, hafta sonu ise günlük 200-250 kasa palamut sattıklarını belirtti.
Vatandaşların uygun fiyatla balık tüketmesinden memnun olduklarını dile getiren Köse, palamut fiyatının 50 liranın altına düşmesini beklemediklerini söyledi.
Öte yandan kafes balıklarından alabalığın kilogramı 150, somonun 200, çipura ve levreğin kilogramı ise 450 liradan satılıyor.
Karadeniz’deki palamut bolluğu Zonguldak’ta da tezgâhlara yansıdı.
Daha önce tanesi 100 liradan satılan balığın 3’ü, artan av miktarıyla birlikte 200 liradan satışa sunulmaya başladı.
Deniz suyu sıcaklıklarının uygun seviyelere gelmesiyle Karadeniz’e açılan balıkçıların ağları palamutla dolarken, bölgedeki bolluk fiyatların düşmesini sağladı.
Uygun fiyata taze balık almak isteyen vatandaşlar Zonguldak’ta da palamuda yoğun ilgi gösterdi.
Balıkçı esnafı Batuhan Ertürk, yaşanan bolluğun hem kendilerini hem de vatandaşları memnun ettiğini belirtti.
Tezgâhlardaki palamutların gramajlarına da dikkat çeken Ertürk, satışa sunulan balıkların yarım kilogram ile 600 gram arasında olduğunu söyledi.
Ertürk, son günlerde tanesi 100 liradan satılan palamutların 3’ünü bugün 200 liradan satışa sunduklarını ifade ederek, tezgâhtaki balıkların küçük palamutlarla karıştırılmaması gerektiğini belirtti.
Zonguldak ve Kozlu açıklarında bugün yoğun palamut bulunduğunu aktaran Ertürk, bölgedeki yerli balığın- doğrudan Kozlu’dan geldiğini söyledi.
Şu anda palamut avının küçük kayıklarla yapıldığını belirten Ertürk, büyük teknelerin de denize açılması ve av miktarının artması durumunda fiyatların daha da aşağı çekilebileceğini ifade etti.