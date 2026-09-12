Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK ile Batman Petrolspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleden 4-0'lık farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Bodrum FK, 32. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüyle öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında Fernando sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti ve ev sahibi ekip devre arasına 2-0 üstün girdi.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Bodrum FK ikinci yarıya da golle başladı. 48. dakikada Ege Bilsel skoru 3-0'a taşırken, 65. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Fernando duble yaptı ve karşılaşmanın skorunu belirledi.

Bodrum FK, Batman Petrolspor'u 4-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetine ulaştı.

BATMAN PETROLSPOR İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla Bodrum FK puanını 7'ye yükseltirken, ligdeki ilk mağlubiyetini yaşayan Batman Petrolspor 16 puanda kaldı.

Gelecek hafta Batman Petrolspor sahasında Bursaspor'u ağırlayacak, Bodrum FK ise Pendikspor deplasmanına çıkacak.