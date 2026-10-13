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Kaynak: Haber Merkezi

Kamuoyu araştırma şirketi ASAL Araştırma, Ekim 2026 döneminde gerçekleştirdiği "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" başlıklı anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı. Toplam 2 bin 20 kişiyle yapılan araştırmada, toplumun en büyük sıkıntısı açık arayla geçim şartları ve ekonomik tablo olarak şekillendi.

ZİRVE DEĞİŞMEDİ: EKONOMİ VE HAYAT PAHALILIĞI

Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 46,6’sı Türkiye’nin en temel sorunu olarak "Ekonomi ve hayat pahalılığı" cevabını verdi. Son dönemde kamuoyunu meşgul eden ve geniş yankı uyandıran "Fon krizi" ise yüzde 16,5’lik oranla listenin ikinci sırasına yerleşerek dikkat çekti.

ADALET VE EĞİTİM ÜST SIRALARDA

Toplumsal sorunlar sıralamasında "Adaletsizlik" yüzde 9,2 ile üçüncü sırayı alırken, "Eğitim" yüzde 5,3 ile dördüncü sırada yer buldu. İstihdam ve gelir sıkıntılarını yansıtan "İşsizlik" yüzde 4,9, "Emekli maaşları / Asgari ücret" başlığı ise yüzde 3,4 oranında kaydedildi.

Anket Sonuçlarının Tam Dağılımı:

Ekonomi / Hayat Pahalılığı: %46,6

Fon Krizi: %16,5

Adaletsizlik: %9,2

Eğitim: %5,3

İşsizlik: %4,9

Emekli Maaşları / Asgari Ücret: %3,4

Ahlaki Değer Kaybı: %2,8

Yolsuzluk: %2,6

Terör: %1,4

Diğer: %3,5

Fikrim Yok / Cevap Yok: %3,8