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Geçinemeyen ve erken seçim isteyen vatandaşlar son anket şirketlerinin açıkladığı son anket sonuçlarını takip etmeye devam ediyor.

2023’te İYİ Parti’ye oy veren seçmenin bugün hangi partilere yöneldiğine ilişkin değerlendirmede dikkat çeken oranlar ortaya çıktı. Ank-Ar Direktörü Mert Uzunsoy'dan gelen son anket yorumu gündem oldu.

Uzunsoy’un aktardığı verilere göre, 2023’te İYİ Parti’ye oy veren seçmenin yüzde 54,3’ü bugün yeniden "İYİ Parti" diyor.

İYİ PARTİ SEÇMENİNİN YÜZDE 19,6’SI YENİ PARTİ’Yİ TERCİH EDİYOR

Verilerde asıl dikkat çeken hareketin ise YENİ Parti’ye yönelik olduğu belirtildi. Buna göre 2023’te İYİ Parti’ye oy veren seçmenin yüzde 19,6’sı bugün YENİ Parti’yi tercih ediyor.

Uzunsoy ayrıca yüzde 12’lik kesimin kararsız ya da protesto eğiliminde olduğunu ifade etti.

“YENİ BİR SİYASİ ADRES ARIYOR”

Ank-Ar Direktörü Uzunsoy, İYİ Parti seçmenindeki değişime ilişkin değerlendirmesinde, seçmenin yalnızca partiden uzaklaşmadığını belirtti.

Uzunsoy, “İYİ Parti seçmeni yalnızca uzaklaşmıyor; AK Parti seçmeninden farklı olarak yeni bir siyasi adres de arıyor” ifadelerini kullandı.

Ünlü anketçi bu arayışın mevcut veriler içerisinde öne çıkan adresinin ise YENİ Parti olduğu değerlendirmesinde bulundu.