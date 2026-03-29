Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişte “şu kişi milletvekili olsun, bu olmasın” anlayışıyla yürütülen sistemin artık geride kaldığını ifade etti.

Mahmud, “Milletvekilleri, halkın temsilcileridir ve onları seçmesi gereken de bizzat halktır” dedi.

DAHA İYİ YAŞAM VURGUSU

Ülkede köklü değişim ihtiyacına dikkat çeken Mahmud, uzun yıllardır süregelen yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

“30 yılı aşkın süredir içinde bulunduğumuz yaşam tarzından, alışkanlıklardan ve koşullardan daha iyi bir düzene geçmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MOGADİŞU İÇİN DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Başkent Mogadişu’daki kentsel dönüşüm ve yerinden edilme tartışmalarına da değinen Mahmud, güvenlik ve altyapı sorunlarına işaret etti.

Harabe haline gelmiş bölgelerin terk edilmesi gerektiğini söyleyen Mahmud, yangın gibi acil durumlarda müdahalenin zor olduğu alanlardan daha güvenli ve düzenli bölgelere geçilmesi çağrısında bulundu.

“BAŞKENT ÜLKENİN YÜZÜ”

Mogadişu’nun Somali için sembolik önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Mahmud, başkentin ülkenin yüzü olduğunu dile getirdi. Mahmud, şehrin düzenli ve temiz olmasının, ülkenin genel görünümünü de doğrudan etkilediğini ifade etti.