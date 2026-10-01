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Kaynak: Haber Merkezi

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında göçük meydana geldi.

Göçük esnasında 7 işçi mahsur kaldı. Yaşanan olay sonrası 2 kişinin kurtarıldığı açıklanırken kalan 5 işçi için çalışmalar devam ediyor.

5 İŞÇİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Göçük altında mahsur kalan diğer 5 işçiye ulaşılması için ekiplerin kurtarma çalışmalarını devam ettirdiği bildirildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği, olaydan sonra Kriz Merkezi oluşturulduğunu ve ekiplerin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Manisa Valiliği'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."