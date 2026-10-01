Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında göçük meydana geldi.

Göçük esnasında 7 işçi mahsur kaldı. Yaşanan olay sonrası 2 kişinin kurtarıldığı açıklanırken kalan 5 işçi için çalışmalar devam ediyor.

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5 İŞÇİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Göçük altında mahsur kalan diğer 5 işçiye ulaşılması için ekiplerin kurtarma çalışmalarını devam ettirdiği bildirildi.

Soma'da maden ocağında göçük: Mahsur kalanlar var - Resim : 2

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği, olaydan sonra Kriz Merkezi oluşturulduğunu ve ekiplerin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Soma'da maden ocağında göçük: Mahsur kalanlar var - Resim : 3

Manisa Valiliği'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."

Soma'da maden ocağında göçük: Mahsur kalanlar var - Resim : 4

Soma'da maden ocağında göçük: Mahsur kalanlar var - Resim : 5