Soma Termik Santrali’nde dört ünitenin faaliyetinin durdurulması ve işçilerin ücretsiz izne çıkarılmasına esnaf tepki gösterdi. Kepenk kapatan esnaf, santral önüne yürüdü.

Manisa’nın Soma ilçesinde 2015 yılında özelleştirilen, bünyesinde Torku markasını da barındıran Konya Şeker tarafından işletilen Soma Termik Santrali’nde 17 Şubat’ta altı üniteden dördünde faaliyetler durdurulurken işçiler ücretsiz izne çıkarıldı. Üretimin kademeli olarak azaltılmasına ve işçilerin ücretsiz izne gönderilmesine karşı başlatılan eylemler devam ediyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Üretimin durdurulmasını ve işçilerin ücretsiz izne çıkarılmasını protesto eden ilçe esnafı, bugün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında kepenk indirdi. Cengiz Topel Meydanı’nda toplanan esnaf, yaklaşık 2 kilometrelik mesafeyi kat ederek santral önüne yürüdü. Yürüyüşe nakliye esnafı da kamyonlarıyla destek verirken ilçede uzun araç kuyrukları oluştu.