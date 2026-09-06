Kaynak: İHA

Törene Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan başta olmak üzere protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program kapsamında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan yaptı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan konuşmasında, 6 Eylül'ün Söke için yalnızca bir tarih değil, bağımsızlık ve özgürlük iradesinin simgesi olduğunu ifade etti.

Başkan Arıkan, konuşmasında "Bugün tarihimizin en onurlu günlerinden birini, güzel Söke'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 6 Eylül esarete başkaldırının, işgale direnişin, Kuvayı Milliye ruhunun ve bağımsızlığın günüdür. Kurtuluş günümüz, özgürlük günümüz, doğum günümüz kutlu olsun" dedi.

Söke'nin Milli Mücadele yıllarında işgallerin, acıların ve direnişin tam ortasında yer aldığını ancak bu toprakların hiçbir zaman teslim olmadığını vurgulayan Başkan Arıkan, Söke halkının "Bu vatan bizimdir" diyerek işgale karşı direndiğini söyledi. Kuvayı Milliye mücadelesinde Söke ve çevresinde mücadele eden kahramanlara da değinen Arıkan, Söke'li Cafer Efe ve Çavdar'ın komutanı Murat Efe başta olmak üzere vatan uğruna mücadele eden kahramanların bağımsızlık mücadelesine umut ve güç verdiğini ifade etti. 6 Eylül'ün yalnızca geçmişte kazanılmış bir zafer olarak görülmemesi gerektiğini belirten Başkan Arıkan, bugün yaşayan nesillere düşen görevin, Kurtuluş Savaşı'nın bıraktığı manevi mirasa sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Kuvayı Milliye Efeleri'nin torunları olarak Kurtuluş Savaşı'nı ve kurtuluş kahramanlarını gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini belirten Arıkan, "Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız. Vatanımızın bütünlüğünden ve bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz ve Mustafa Kemal'in gösterdiği yoldan bir adım dahi ayrılmayacağız" diye konuştu.

Kutlama programında, öğrenciler tarafından şiirler okunurken, Zeybek Halk Oyunları gösterisi de gerçekleştirildi.