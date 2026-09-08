Göztepe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gaziantep FK'ya 4-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından kaleci Luka Gugeshashvili hakkında karar aldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Luka Gugeshashvili hakkında, dün akşam oynanan Gaziantep FK karşılaşması sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle kulübümüz tarafından disiplin süreci başlatılmıştır" denildi.

Göztepe ayrıca disiplin süreci tamamlanana kadar Gugeshashvili'nin takımdan ayrı çalışacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısında kalesinde 4 gol gören Gugeshashvili, devre arasında oyundan alınmıştı. Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürcü kaleci, kendisine tepki gösteren taraftarlara sert ifadelerle karşılık vermişti.

Gugeshashvili, mücadelesinin ve karakterinin sorgulanamayacağını belirterek, "Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamasının devamında ise tepkisini daha da sertleştiren kaleci, "Klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim: Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız..." demişti.

Bu açıklamaların ardından Göztepe yönetimi oyuncu hakkında disiplin süreci başlatırken Gugeshashvili'nin süreç sonuçlanana kadar takımdan ayrı çalışmasına karar verdi.