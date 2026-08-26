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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde jandarma ekipleri, seralarda hasat döneminin başlamasıyla birlikte bölgede konaklayan mevsimlik tarım işçilerine yönelik kontrol ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Söğüt’e bağlı Hamitabat Köyü’nde gerçekleştirilen çalışmada, 11 çadırda konaklayan toplam 53 mevsimlik tarım işçisinin kimlik kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Jandarma ekipleri, kontrollerin yanı sıra mevsimlik tarım işçileri ve köy sakinlerini son dönemde karşılaşılabilecek dolandırıcılık yöntemlerine karşı da uyardı. Bilgilendirmelerde özellikle telefon dolandırıcılığı, tarım ürünlerinin alım satımında uygulanan kapora dolandırıcılığı ve sosyal yardım vaadiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekildi.

Vatandaşlardan, kendisini polis, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtarak para, altın, IBAN bilgisi ya da kart şifresi isteyen kişilere kesinlikle itibar etmemeleri istendi. Şüpheli durumlarda ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması gerektiği vurgulandı.

Ekipler, gerçekleştirilen çalışma kapsamında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini, mevsimlik tarım işçilerinin bölgedeki faaliyetleri sona erene kadar kontrol ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.