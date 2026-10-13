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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Kuraş Avrupa Şampiyonu Mikail Zaloğlu ve Mas Güreşi Türkiye ikincisi Furkan Bulur, antrenörleriyle birlikte Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve Belediye Başkanı Ferhat Durgut’u ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen buluşmada, elde ettikleri derecelerle ilçeye gurur yaşatan sporcular tebrik edildi.

Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Mikail Zaloğlu ve Furkan Bulur’un başarılarından duyulan memnuniyet dile getirilerek sporculara başarılarının devamı temennisinde bulunuldu.