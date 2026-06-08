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Bağış kampanyası tamamlanan SMA hastası Metehan Gölgeci için Dubai’deki gen tedavisine gitmeden önce Sancaktepe’de uğurlama töreni yapıldı. İlçe sakinlerinin bir araya geldiği etkinlikte, Metehan için yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

Bir süredir SMA ile mücadele eden Metehan Gölgeci’nin 140 gün süren bağış kampanyası tamamlandı. Tedavi için Dubai’ye gitmeye hazırlanan Metehan için Sancaktepe Belediyesi ev sahipliğinde uğurlama töreni düzenlendi. Törende, ilçe sakinleri Metehan’ı ve ailesini yalnız bırakmadı.

RENGARENK BALONLAR UÇURULDU

Etkinliğe katılan yüzlerce vatandaş, Metehan’ın sağlığına kavuşması için umutlarını gökyüzüne bırakılan rengarenk balonlarla ifade etti. Dayanışma ruhunun ön planda olduğu etkinlikte daha önce kanseri yenen minik Ali Asaf ve ailesi de Metehan’a destek olmak için alanda yer aldı.