Bingöl’de yaşayan Nuriye ve Recep Gökalp çiftinin ikinci çocukları olan 15 aylık Efrayim bebek, ölümcül kas hastalığı SMA Tip-1 ile mücadele ediyor. Minik Efrayim’in sağlığına kavuşabilmesi için dünyada gen tedavisinde kullanılan ve dünyanın en pahalı ilaçları arasında yer alan tıbbi doza ulaşması gerekiyor.

Yaklaşık 2 milyon dolar (yaklaşık 65 million TL) tutarındaki tedavi maliyetini karşılayabilmek adına başlatılan valilik onaylı yardım kampanyasında şu ana kadar gerekli olan miktarın yüzde 52'si toplanabildi. Yarısı tamamlanan kampanyaya bir destek de üniversite öğrencilerinden geldi.

Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Efrayim’in tedavi bütçesine katkı sağlamak amacıyla Bingöl Kent Meydanı’nda geniş kapsamlı bir kermes organizasyonu gerçekleştirdi.

Bingöllü vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermeste ev yapımı yemek çeşitleri, hamur işleri, börekler, tatlılar ve içecekler standlarda satışa sunuldu. Gönüllü gençlerin organize ettiği etkinlikte çocuklara yönelik yüz boyama, kum boyama aktiviteleri ve palyaço gösterileri sunulurken, meydanda toplanan kalabalık zaman zaman halaylar çekerek dayanışma ruhunu bir şölene dönüştürdü. Kermesten elde edilen gelirlerin tamamı Efrayim bebeğin resmi yardım hesabına aktarıldı.

Organizasyonun koordinasyonunda yer alan öğretim görevlisi Dr. Vildan Burulday, Bingöl halkının desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu:

"‘Efrayim’e umut ol’ sloganı çerçevesinde başlattığımız yardım kampanyasını büyüterek kent meydanında devam ediyoruz. Çok güzel destekler geliyor, çok mutluyuz. Kampanyamız gayet güzel ilerliyor."

Efrayim bebeğin ailesi, kalan yüzde 48'lik dilimin de tamamlanarak çocuklarının bir an önce ilacına kavuşabilmesi için tüm duyarlı vatandaşlara ve hayırseverlere destek çağrısını yineliyor.