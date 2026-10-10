Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar, zorlu deplasmanda alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'İKİ GÜZEL GOLLE OYUNU KOPARDIK'

Milan Skriniar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Zor bir maç oldu. Aslında burada oynamanın zaten zor olduğunu biliyorduk. Geçen sezon da zor bir maç oynamıştık. Maça iyi başladık. Daha fazla gol bulabilirdik. En önemli nokta, bugün galip gelmekti. İkinci yarı iki güzel golle beraber oyunu kopardık. Şimdi birkaç gün dinleneceğiz ve sonrasında yine maçlara devam edeceğiz.

'FENERBAHÇE İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM'

Açıkçası benim işim bu, benim futbol oynamam gerekiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Çok fazla maç oynuyoruz. Bu benim için de iyi bir şey. Bizler bunun için çalışıyoruz. Amacım takımıma yardımcı olmak ve sahada en iyimi ortaya koymak. Fenerbahçe için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün elde ettiğimiz 3 puan çok önemliydi. Sadece ben değil, takım arkadaşlarım da çok büyük övgüyü hak ediyor. Arkadaşlarım içinde de milli takıma gidenler vardı. İsteğimiz arzumuz 3 puanı almaktı, bunu da başardık."