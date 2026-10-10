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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek milli ara dönüşü hanesine 3 puan yazdırdı.

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 12. dakikada sakatlıktan dönen Marco Asensio'nun golüyle öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

FENERBAHÇE SON DAKİKALARDA FARKI AÇTI

İkinci yarıda iki takımın da gol fırsatları yakaladığı mücadele uzun süre dengede geçti. Çaykur Rizespor beraberlik için fırsatlar bulurken Fenerbahçe de farkı artırmaya çalıştı.

Son bölüme 1-0 önde giren sarı-lacivertliler, 83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle rahatladı. 87. dakikada Oğuz Aydın'ın kaydettiği gol ise karşılaşmanın skorunu belirledi.

Deplasmandan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 13'e yükselterek zirve takibini sürdürdü.

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Mocsi, Sagnan, Ariss, Mithat, Taylan, Laçi, Olawoyin, Mebude, Ahmed Kutucu, Sowe

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Muriqi

MAÇ SONUCU: ÇAYKUR RİZESPOR 0-3 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Ozan Ergün'ün ilk düdüğüyle Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı başladı.

ASENSIO GOLLE GERİ DÖNDÜ

12' Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Asensio golle geri döndü. İspanyol yıldızın ceza sahasında çektiği şutta savunmadan seken top Fofana'yı kontrpiyede bırakarak ağlarla buluştu.

SEMEDO'DAN KRİTİK MÜDAHALE

23' Rizespor tehlikeli geldi. Ariss'in şutunda son anda Semedo kaleye giden topu yaptığı müdahaleyle uzaklaştırdı.

GUENDOUZI'NİN ŞUTUNU FOFANA ÇIKARDI

26' Fenerbahçe atağında Guendouzi'nin şutunda kaleci Fofana köşeye giden topu çıkardı.

ALI SOWE UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

31' Ali Sowe uzaklardan şansını denedi. Ederson üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

İLK YARI SONUCU: ÇAYKUR RİZESPOR 0-1 FENERBAHÇE

KEREM AKTÜRKOĞLU NET POZİSYONDAN FAYDALANAMADI

48' Ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu rakibinden sıyrılarak kaleyi karşısına aldı ancak istediği vuruşu yapamadı. Milli oyuncu önemli bir pozisyondan yararlanamadı.

OLAWOYIN'İN ŞUTUNDA TOP AZ FARKLA DIŞARDA

52' Olawoyin ceza sahası yayının üstünde topla buluşur buluşmaz şutunu çekti. Top direğin dibinden dışarı çıktı.

GREENWOOD'UN ŞUTUNDA FOFANA GOLE İZİN VERMEDİ

73' Fenerbahçe farkı artırmak için yükleniyor. Greenwood'un şutunda Fofana gole izin vermedi.

İKİ KALEDE ARKA ARKAYA ÖNEMLİ POZİSYONLAR

77' Rizespor Iustin Doicaru ile gole yaklaştı. Kale önünde ne pozisyonda Doicaru'nun şutunu Ederson harika bir refleksle çıkardı. Savunmadan hızlı çıkan Fenerbahçe Rizespor kalesinde pozisyon buldu. Greenwood'un pasında topla buluşan Muriqi'nin şutu savunmadan sekti.

İRFAN CAN KAHVECİ FARKI İKİYE ÇIKARDI

83' Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci sağ çaprazdan köşeye harika bir şutla ağları havalandırdı. Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı.

FENERBAHÇE OĞUZ AYDIN İLE SKORU 3-0'A GETİRDİ

87' Oğuz Aydın Lukaku'dan pası aldıktan sonra topla birlikte ceza sahasına girip düzgün bir vuruşla Fofana'yı mağlup ederek skoru 3-0'a getirdi.