Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında oynanacak Roma karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasına dikkat çeken Skriniar, taraftarlara karşı büyük bir sorumluluk taşıdıklarını söyledi.

'TARAFTARA KARŞI BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ VAR'

Şampiyonlar Ligi heyecanını değerlendiren Skriniar, "Çok mutluyuz çünkü 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi yine bu çok güzel stadyuma geri döndü. Taraftara karşı çok büyük bir sorumluluğumuz var. Roma çok güçlü bir takım fakat biz kendimizi çok iyi hazırladık ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanlarımızı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GASPERINI'YE KARŞI TECRÜBELİ

İtalya'da forma giydiği dönemde Gian Piero Gasperini'nin takımlarına birçok kez rakip olduğunu hatırlatan Skriniar, "Gasperini'ye karşı birçok kez oynadım. Maçlar çok zordu. Gerçekten çok fiziksel bir futbol ortaya koyuyor, çok koşuyorlar. Roma ile kalite daha da yükseldi" dedi.

'FENERBAHÇE'DE HEDEF HEP DAHA İLERİSİ OLMALI'

Takımdaki Şampiyonlar Ligi tecrübesine de değinen Fenerbahçe kaptanı, deneyim seviyesi ne olursa olsun turnuvanın heyecanının bütün oyuncular için aynı olduğunu söyledi.

Lyon karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmanın oluşturduğu baskıyı hissettiklerini anlatan Skriniar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biraz gergindik ama başardık. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Güçlü bir takım olduğumuzu ve puan almak istediğimizi göstermek istiyoruz. Fenerbahçe'de oynuyorsanız hedefiniz hep daha ilerisi, yukarısı olmalı."