Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında karşılaşacağı Roma mücadelesinin hakem kadrosu açıklandı.
Sarı-lacivertlilerin sahasında Serie A temsilcisini ağırlayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
MANZANO'NUN YARDIMCILARI BELLİ OLDU
Jesus Gil Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juan Martinez Munuera olacak.
Mücadelenin VAR koltuğunda Cesar Soto Grado, AVAR görevinde ise Valentin Gomez yer alacak.