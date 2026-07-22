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Özgür Özel'in dün CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağını açıklamasının kulislerdeki yankısı CHP'deki istifalarla sürüyor.

Youtube kanalı OnlarTV'de yayınlanan programda edindiği yeni kulis bilgilerini aktaran Barış Pehlivan, yakın zamanda CHP’den istifa ederek bağımsız kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, Özgür Özel’in kuracağı yeni partiye geçmeyi düşünmediğini duyurdu. Pehlivan, Ankara ve İzmir hattında yankı uyandıran o kulisi şu sözlerle aktardı:

"Bugün duyduğum ki, büyük ihtimalle en azından şu anki tabloda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yeni partiye geçmeyi düşünmüyor. Bağımsızlığını korumayı düşünüyor... Hatta bazı İzmirliler 'Ya AK Parti'ye geçerse de şaşırmayız' diyenler oluyor."

SÜRPRİZ KARARIN ARKASINDAKİ SİYASİ KIRILMA

Pehlivan, bu kararın kendisinde de şaşkınlık yarattığını belirterek, Tugay’ın geçmişte Özgür Özel’in değişim hareketine en keskin ve net desteği veren belediye başkanı olduğunu hatırlattı. Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeki kritik virajlarda ve vefa tartışmalarında Özel ile kaderi tamamen kesişen bir ismin bugün ayrı bir yolda durma eğilimi göstermesi, baş döndürücü bir siyasi gelişme olarak değerlendirildi.

Barış Terkoğlu ise belediye başkanlarının genel merkez dengeleri içerisindeki konumuna ışık tutarak, CHP'deki değişim sürecinde belediye başkanlarının çoğunun risk almaktan kaçındığını, ancak Cemil Tugay’ın bu sürece en başından beri omuz veren isimlerden biri olduğunu ifade etti.

GÖZLER 20 TEMMUZ SONRASINDAKİ SİYASİ DEPREMDE

Özgür Özel’in liderliğinde şekillenen yeni siyasi hareket ve peş peşe gelen gelişmeler Türk siyasetinin eksenini kaydırırken, Cemil Tugay’ın bu stratejik mesafesi kulislerde yeni bir siyasi hesaplaşmanın habercisi olarak yorumlandı. Kulislerdeki bu gizemli tablonun önümüzdeki günlerde nasıl bir yön alacağı merakla bekleniyor.