Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamındaki basın toplantısında şirketin yürüttüğü vizyon projelerin güncel durumunu paylaştı.
KAAN hakkında yeni müjde: TUSAŞ Genel Müdürü tarih vererek açıkladı
Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı’nda konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, milli muharip uçak KAAN'ın seri üretimi, yeni prototip uçuşları ve Türkiye'nin F-35 programındaki son durumuna ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
KAAN, HÜRJET, ANKA-3 ve T925 gibi platformlara değinen Demiroğlu, milli muharip uçağın motor tedariki ve uçuş takvimine dair önemli bilgiler aktardı.
KAAN’ın seri üretim aşamasında tercih edilecek F110 motorlarının tedarik sürecine açıklık getiren Demiroğlu, prototipler için ayrılan 10 adet motorun Ankara'da hazır bekletildiğini ifade etti. Seri üretim hedefi doğrultusunda toplam 80 adet F110 motorunun alınacağını belirten TUSAŞ Genel Müdürü, ihracata yönelik Teknik Yardım Anlaşması’nın 9 Temmuz tarihinde onaylandığını duyurdu.
Demiroğlu, General Electric ile zamanında teslimat için koordineli çalışılacağını ve seri üretime yaklaşık 2 ila 2,5 yıl olduğu için tedarik tarafında bir aksama öngörülmediğini vurguladı.
KAAN’ın yeni prototipinin ilk uçuş tarihiyle ilgili soruları yanıtlayan Demiroğlu, uçağın yer testlerine başladığını ve uçuş öncesi prosedürlerin sürdüğünü kaydetti.
İkinci uçağın yıl sonuna kadar gökyüzüyle buluşturulmasının hedeflendiğini belirten Mehmet Demiroğlu, yıl bitmeden iki KAAN’ın birlikte uçmasını amaçladıklarını söyledi. Türk Hava Kuvvetleri’ne yapılacak ilk teslimat için 2028 yılının hedeflendiğini ve bu takvimin korunduğunu da sözlerine ekledi.
KAAN için özel olarak geliştirilen TF35000 motorunda Ön Tasarım İncelemesi (PDR) sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Demiroğlu, bir sonraki aşamanın Kritik Tasarım İncelemesi (CDR) olacağını açıkladı.
Projenin TEI, TUSAŞ, Savunma Sanayii Başkanlığı, TRMotor ve çok sayıda tedarikçinin ortak çalışmasıyla yürütüldüğünü ifade eden Demiroğlu, bu motorun Blok 30 ve sonraki konfigürasyonlarda kullanılacağını belirtti.
Türkiye’nin F-35 programına olası dönüşünü değerlendiren Demiroğlu, uçak alımı ile sanayi katılımının ayrı başlıklar olduğuna dikkat çekti. TUSAŞ’ın geçmişte program bünyesinde kritik üretim roller üstlendiğini hatırlatan Demiroğlu, mevcut engellerin kalkması halinde programa yeniden dahil olunmaması için bir engel görmediklerini dile getirdi.
Farklı uçak tedariklerinin KAAN bütçesine etkisine de değinen Demiroğlu, kısa vadeli bütçe ayarlamaları olsa bile KAAN'ın Türk Hava Kuvvetleri'nin önümüzdeki 20-30 yılına damga vuracak temel platform olduğunu vurguladı.