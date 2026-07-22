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Kaynak: Haber Merkezi

Çankaya Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in yerine geçecek başkan vekilini seçmek amacıyla toplandı.

Başkanvekili seçimine, CHP grubundan Belediye Meclis Üyesi Mali Müşavir Haldun Güler ile Meclis 2. Başkanvekili avukat Fevzi Gümüş aday oldu.

Çankaya Belediye Meclisi'nde Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından yapılan seçimde Çankaya Belediyesi Başkan Vekilliğine CHP'nin adayı Haldun Güler seçildi.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

Gizli oyla seçilen adayların, ilk iki turda 46 üye tam sayısından 31 oyu alması gerekiyordu.

Haldun Güler 30, Fevzi Gümüş ise 6 oy aldı. Oyların ikisi geçersiz sayılırken, 5 üye boş oy kullandı. Adaylardan ikisi de 31 oya ulaşamadığından, seçimler ikinci tura kaldı. İkinci turda seçimi CHP'nin adayı Haldun Güler kazandı.

HALDUN GÜLER BAŞKAN VEKİLİ OLDU

İkinci turda ise, 43 oy kullanıldı. 3 kişi boş oy kullanırken, 1 oy geçersiz sayıldı. Haldun Güler, 37 oy alarak Çankaya Belediye Başkanvekili görevine seçildi. Fevzi Gümüş, 2 oy alarak seçimi kaybetti

NE OLMUŞTU?

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 15 Temmuz’da tutuklandı.

Çankaya Belediye Meclisi, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yerine Başkan Vekili'ni seçmek üzere toplandı.