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Kaynak: AA

The Chosun Daily gazetesinin haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), sıtma riskinin yüksek olduğu Paju kenti ile Gyeonggi eyaletine bağlı Yeoncheon ilçesi başta olmak üzere çeşitli bölgelerden "anopheles" türü sivrisinek örnekleri topladı.

Yapılan incelemelerde söz konusu sivrisineklerde "plasmodium" parazitine ait genetik materyalin bulunmasının ardından KDCA, ülke genelinde sıtma alarmı ilan edildiğini açıkladı.

Kurum, sıcak hava dalgasının sonrasında sivrisinek popülasyonunda yaşanabilecek artışı dikkate alarak, yüksek risk taşıyan bölgelerdeki yerel yönetimlerden mücadele ve denetim çalışmalarını artırmalarını istedi.

Yetkililer ayrıca riskli bölgelerde bulunan vatandaşlara ve bölgeyi ziyaret edenlere, sivrisineklerin daha aktif olduğu gece saatlerinde açık alanlarda düzenlenen etkinliklerden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Güney Kore'de sıtma alarmı, daha önce yayımlanan uyarının ardından ilk küme vakasının ortaya çıkması veya herhangi bir ilçe ya da kentte günlük ortalama sivrisinek yoğunluğunun belirlenen eşiği aşması halinde devreye sokuluyor.

Sıtma, paraziti taşıyan sivrisineklerin insanları sokmasıyla bulaşıyor. Ortalama 7 günlük kuluçka döneminin ardından hastalık; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, istifra, kas ağrısı ve halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle ortaya çıkıyor.