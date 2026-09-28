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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Sivas’tan halka arz edilen ilk şirket olma unvanını taşıyan Net Global’in sermaye piyasalarına açılması dolayısıyla Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından plaket takdim töreni düzenlendi. 17 Eylül 2026’da halka arz sürecini tamamlayan ve Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da NETGL koduyla işlem görmeye başlayan şirketin başarısı, Sivas’ın üretim, sanayi, girişimcilik ve yatırım potansiyeti açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

SİVAS’IN İLK HALKA ARZ BAŞARISI

Sivas iş dünyasında önemli bir gelişme yaşandı. Sivas’tan halka arz edilen ilk şirket olma unvanını taşıyan Net Global, sermaye piyasalarına açılarak şirket paylarını yatırımcılarla buluşturdu.

Şirketin halka arz sürecini başarıyla tamamlamasının ardından 17 Eylül 2026 tarihinde Borsa İstanbul’da gong töreni gerçekleştirilmiş, Net Global’in payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da NETGL işlem koduyla işlem görmeye başlamıştı.

Bu gelişmenin ardından Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Net Global’in sermaye piyasalarına açılmasını kutlamak ve şirket yönetimini tebrik etmek amacıyla plaket takdim töreni düzenlendi.

İŞ DÜNYASI TÖRENE KATILDI

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ile iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Törende Net Global’in halka arz süreci ve şirketin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasının Sivas ekonomisi açısından taşıdığı anlam değerlendirildi.

Şirketin sermaye piyasalarına açılmasının yalnızca Net Global açısından değil, Sivas’ın ekonomik görünürlüğü ve kentte faaliyet gösteren diğer işletmeler açısından da dikkat çekici bir gelişme olduğu vurgulandı.

“SİVAS’IN ÜRETİM VE YATIRIM POTANSİYELİNİN GÖSTERGESİ”

Törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Net Global’in halka arzını Sivas’ın ekonomik gelişimi açısından değerlendirdi.

Vali Şimşek, Sivas’ın ilk halka arz edilen firmasının sermaye piyasalarına açılmasının şehir açısından önemli bir gelişme olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sivas’ımızın ilk halka arz edilen firması olan Net Global’in sermaye piyasalarına açılmasını yalnızca firmamızın başarısı olarak değil, aynı zamanda şehrimizin üretim, yatırım ve sanayi alanındaki gelişiminin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz.”

Sivas’ın üretim kültürüne ve girişimci yapısına dikkat çeken Şimşek, kentin sanayi alanında gelişimini sürdürdüğünü ifade etti.

Vali Şimşek konuşmasının devamında:

“Bugün Sivas, sahip olduğu güçlü üretim kültürü, girişimci insanları ve stratejik konumuyla sanayide her geçen gün daha ileriye gitmektedir.” dedi.

NET GLOBAL YÖNETİMİNE TEBRİK

Vali Yılmaz Şimşek, konuşmasının sonunda Net Global’in halka arz sürecinde emeği geçen şirket yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ederek sürecin şirket, Sivas ve Türkiye açısından hayırlı olmasını diledi.

Şimşek,

“Bu vesileyle Net Global’in değerli yöneticilerini ve tüm çalışanlarını tebrik ediyor, halka arz sürecinin firmamız, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

SERMAYE PİYASALARINA AÇILMA SİVAS İÇİN YENİ BİR REFERANS

Net Global’in halka arzı, şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmesi ve sermaye piyasalarında daha görünür hale gelmesinin yanı sıra Sivas açısından da dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı.

Bir şirketin halka arz edilmesiyle birlikte paylarının organize bir piyasada işlem görmeye başlaması, şirket ile yatırımcılar arasında sermaye piyasası üzerinden yeni bir bağlantı kurulmasını sağlıyor.

Net Global’in NETGL koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlaması ise Sivas merkezli bir şirketin sermaye piyasalarında temsil edilmesi açısından kentteki iş dünyası tarafından yakından takip edilen bir gelişme oldu.

“İLK” OLMA UNVANI DİKKAT ÇEKTİ

Net Global’in halka arzıyla birlikte Sivas, kendi bünyesinden halka arz edilen ilk şirkete sahip oldu.

Bu yönüyle şirketin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması, yalnızca şirketin kurumsal tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı değil, aynı zamanda Sivas’ın ticaret ve sanayi hayatında da dikkat çeken bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.

STSO tarafından düzenlenen plaket töreninde de bu başarıya özellikle dikkat çekilirken, Sivas’ta üretim ve yatırım yapan şirketlerin sermaye piyasalarından daha fazla yararlanabilmesinin kent ekonomisine sağlayabileceği katkılar gündeme geldi.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından Net Global ailesine, halka arz sürecinde elde edilen başarı dolayısıyla tebrik plaketi takdim edildi.

Plaket töreniyle birlikte şirket yönetimi ve çalışanlarının başarısı kutlanırken, Net Global’in Sivas adına gerçekleştirdiği halka arzın kentteki iş dünyasına da örnek teşkil eden gelişmelerden biri olduğu vurgulandı.

SİVAS EKONOMİSİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Sivas’ın üretim, sanayi ve ticaret kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, kent merkezli bir şirketin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması iş dünyasında yeni bir dönemin kapısını araladı.

Net Global’in halka arzı, şirketin kurumsal yapısının sermaye piyasalarıyla buluşmasını sağlarken, Sivas’ın da ulusal sermaye piyasalarında daha görünür hale gelmesine katkı sağlayan gelişmeler arasında yer aldı.

17 Eylül 2026’da gerçekleştirilen gong töreniyle Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da NETGL koduyla işlem görmeye başlayan Net Global için düzenlenen plaket töreni, Sivas iş dünyasında şirketin elde ettiği başarının tescillendiği anlamlı bir buluşma olarak kayıtlara geçti.