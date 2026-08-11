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Kaynak: AA

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis kararı bulunan şahısların adalete teslim edilmesi amacıyla koordineli bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen saha takibi sonucunda, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari M.K.'nin adresi tespit edilerek yakalaması sağlandı.

Gözaltına alınan hükümlü, Emniyet Müdürlüğündeki resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna sevk edildi.