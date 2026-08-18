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Kaynak: İHA

Sivas’ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Zara-Suşehri kara yolunun Geminbeli Geçidi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametine seyir halinde olan 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi yönlendirildi. İlk belirlemelere göre minibüste bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Ekiplerin kaza bölgesindeki çalışmaları sürüyor.