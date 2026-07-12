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Kaynak: AA

U.A. yönetimindeki 06 BIM 439 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, araçta bulunan D.K.A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada sürücü U.A. ile yolcular D.A. ve Ü.T.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden D.K.A'nın cenazesi ise hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.