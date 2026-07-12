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Kaynak: İHA

Çarpmanın şiddetiyle aracın yanında masa ve sandalyelerle oturan 6 kişi savrularak yaralandı. Feci kaza, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, dün gece Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde yaşandı. İddiaya göre alkollü olduğu belirtilen sürücünün kullandığı otomobil, yüksek hızla ilerlediği sırada park halindeki bir araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle park halindeki aracın yanında vakit geçiren 6 kişi metrelerce savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına alırken, sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kazada yaralanan 6 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan dehşet anları ise park halindeki aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.