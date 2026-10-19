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Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Deliser, İmam Hatipliler Haftası dolayısıyla mezun oldukları Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Okul sıralarında oturarak öğrencilerle sohbet eden Rektör Şengönül, duygusal anlar yaşadı:

"Bir zamanlar öğrencisi olduğum, sıralarında oturduğum bu okula bugün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü olarak dönmek, geçmişimi ve bugünümü bir araya getiren çok kıymetli bir duygu."

"KENDİNİZE İNANIN, HAYALLERİNİZİ BÜYÜK TUTUN"

Gençlerin akademik hedeflerini ve gelecek planlarını dinleyen Prof. Dr. Şengönül, kendi eğitim hayatından örnekler vererek öğrencilere seslendi:

"Sevgili gençler, kendinize inanın, hayallerinizi büyük tutun. İmkânlarınızı en iyi şekilde değerlendirin, çok okuyun, sorgulayın ve araştırın. Başarı yalnızca bir makama gelmek ya da bir unvan kazanmak değildir. Başarı, öğrendiklerinizi hayatınıza yansıtabilmek ve insanlara fayda sağlayabilmektir."

ÜNİVERSİTE KAPILARI LİSELİLERE AÇILIYOR

Program kapsamında Sivas İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesini de ziyaret eden heyet, öğrencilerle bir araya gelmeyi sürdürdü.

Ziyaretlerin ardından İmam Hatipli öğrencilerin Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde ağırlanması, akademik birimleri yakından tanımaları ve öğretim üyeleriyle buluşmalarına yönelik özel bir program planlandığı duyuruldu.