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Sivasspor Kulübü, Türk futbol tarihinin en acı olaylarından biri olarak kayıtlara geçen 17 Eylül 1967'deki Kayserispor-Sivasspor karşılaşmasında hayatını kaybeden 43 kişi için anma mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın 59. yıl dönümünde hayatını kaybeden taraftarları rahmet ve saygıyla andı.

"HAYATINI KAYBEDEN 43 TARAFTARIMIZI RAHMET VE SAYGIYLA ANIYORUZ'

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"17 Eylül 1967’de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve Türk futbol tarihinin en acı olaylarından biri olarak kayıtlara geçen elim hadisenin 59. yıl dönümünde, hayatını kaybeden 43 taraftarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz. Hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ruhları şad olsun."