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Kaynak: DHA

Sivasspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Muğlaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ererken mücadelenin ardından Sivasspor Başkanı Burak Özçoban açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 15 aylık başkanlık döneminde ilk kez bir maçın ardından hakem kararları hakkında konuşma ihtiyacı hissettiğini belirten Özçoban, taraftarlardan da alınan sonuç nedeniyle özür diledi.

“RESMEN MAÇI KATLEDİYOR”

Maçın hakemine ve VAR yönetimine tepki gösteren Özçoban, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen sene olmayan penaltıyı veren hakemi getirip bu maçımıza atıyorlar. Resmen maçı katlediyor. VAR'daki ne izliyor? Maç mı izliyor, film mi izliyor? Bunun bize bir açıklamasını yapması lazım.”

Özçoban, karşılaşmada Sivasspor aleyhine önemli hatalar yapıldığını savunarak, rakibin golünde faul olduğunu ve kendi takımlarının bir pozisyonunda oyunun durdurulduğunu öne sürdü.

“KİMSE SİVASSPOR'LA OYNAYAMAZ”

Haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirten Sivasspor Başkanı, tartışmalı pozisyonların görüntüleriyle birlikte gerekli mercilere başvuracaklarını söyledi.

Özçoban, “Kimse Sivasspor'la oynayamaz, kimse Sivasspor'un hakkını yiyemez. Gerekli bütün mecralara, gerekli bütün itirazları yapacağız” ifadelerini kullandı.

Hakem yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Özçoban, Türk futbolunda bu konuda gerekli adımların atılması gerektiğini savundu.

“KİMSE HİÇBİR ŞEYİ BOŞUNA YAPMIYOR”

Gazetecilerin kararlarda kasıt olup olmadığı yönündeki sorusuna da yanıt veren Özçoban, hakem kararlarının kasıtlı olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Sivasspor Başkanı, “Hadi ortadaki görmüyor, kasıtlı; sen VAR'da hiçbir şeye bakıp izlemiyorsun. Kimse hiçbir şeyi boşuna yapmıyor. Anlatmak istediğimi anlamışsınızdır” sözleriyle açıklamasını tamamladı.